العالم اليوم - رويال غروب: نتطلع إلى فرص استثمارية في السوق الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 09:22 صباحاً - قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجموعة رويال غروب، إن الشركة حددت عددا من الفرص الاستثمارية "المتميزة" التي تعتزم متابعتها في السوق الأميركية.

وأضاف الشيح في بيان لوكالة "رويترز": "نؤكد على ثقتنا في استقرار وإمكانات السوق الأميركية، فعلى الرغم من التقلبات الحالية ، فقد حددنا عددًا من الفرص الاستثمارية المتميزة التي نخطط لمتابعتها"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

يذكر أن أعمال مجموعة رويال والشركات التابعة لها تغطى العديد من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والضيافة والإعلام وغيرها.

وقال الشيخ طحنون: " أؤكد أن رويال غروب لا تدعم ولا تنخرط في البيع على المكشوف في السوق" في إشارة منه إلى تكهنات السوق الأخيرة.

وأضاف: "نحن نؤمن بالاستثمار على المدى الطويل والبحث بنشاط عن الفرص التي تخلق تأثيرًا هادفًا ومستداما".