العالم اليوم - أرباح تبريد الإماراتية تقفز بنحو 3 أضعاف في الربع الأول 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 09:22 صباحاً - أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا في صافي أرباحها بنحو 3 أضعاف.
وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن صافي الأرباح قد ارتفعت بنحو 170 بالمئة إلى 236.4 مليون درهم (64.4 مليون دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بالمقارنة مع 88.2 مليون درهم سجلتها في نفس الفترة من 2022.
وارتفعت إيرادات "تبريد" في الربع الأول 2023، بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 464 مليون درهم، بالمقارنة مع إيرادات الربع المماثل من 2022 والتي بلغت 420 مليون درهم.
وقالت الشركة إن سبب هذا الارتفاع يعود بصورة أساسية إلى نمو في عدد توصيلات العملاء خلال الـ 12 شهرا الماضية وزيادة في حجم الاستهلاك، إذ تمت إضافة مزيد من العملاء والمشاريع الجديدة خلال الربع الأول بواقع 12 ألف طن تبريد في الإمارات وسلطنة عمان، مما ساهم في زيادة السعة الإجمالية للشركة إلى 1.276 مليون طن تبريد.
من ناحية أخرى، شهد شهر فبراير الماضي دخول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية كشريك في "تبريد السعودية" بحصة 30 بالمئة.
وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية في الربع الأول 2023:
- ارتفاع إيرادات مجموعة "تبريد" بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 464 مليون درهم، مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2022
- ارتفاع أرباح العمليات بنسبة 12 بالمئة إلى 172 مليون درهم، بالمقارنة مع 154 مليون درهم في الربع الأول 2022.
- ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 268 مليون درهم.
- بلغت صافي أرباح الشركة الأم 236 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح في الربع الأول من العام 2022 والذي بلغ 88 مليون درهم.
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