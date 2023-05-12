وسائل إعلام: توقعات باستقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكى فى الصيف

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن توقعات باستقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكى، ويندى شيرمان، من منصبها خلال الصيف المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمى خلال الأيام المقبلة.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام أمريكية، قال مصدر: "إن شيرمان ستترك فراغًا كبيرًا يصعب ملؤه"، لافتًا إلى أنه من غير المعروف حتى الآن من سيحل محل شيرمان بعد مغادرتها منصبها.

فيما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب وسائل الإعلام الأمريكية للتعليق على قصة استقالة شيرمان، حتى الآن.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت فى يناير الماضى، أن نائبة وزير الخارجية ويندى شيرمان، ونائب وزير الدفاع كولين كول يزوران كييف للقاء فلاديمير زيلينسكى.

وقال بيان المكتب الصحفى للخارجية الأمريكية، إن "نائبة وزير الخارجية شيرمان، ونائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطنى يون فاينر، ونائب وزير الدفاع كول توجها إلى كييف للاجتماع مع الرئيس زيلينسكى، وأعضاء مكتب الرئيس ومسؤولين أوكرانيين رفيعى المستوى لتأكيد الدعم الأمريكى".