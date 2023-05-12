الدوما الروسى يؤيد انسحاب موسكو من معاهدة القوات المسلحة التقليدية بأوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال سلوتسكى للصحفيين بشأن مشروع انسحاب روسيا من المعاهدة -فى تصريحات صحفية،: " لقد أيدت اللجنة انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا بالإجماع"، مرجحًا أن ينظر مجلس الدوما ككل فى المشروع يوم 16 مايو الجارى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أصدر أمس قرارا بانسحاب بلاده من هذه المعاهدة وأحاله إلى البرلمان الروسى بمجلسيه "الدوما ومجلس الاتحاد" للبت فيه.

يُذكر أنه جرى التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا بالعاصمة باريس عام 1990، وفى عام 1999 تم توقيع نسخة محدثة من المعاهدة خلال قمة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وصادقت على النسخة المعدلة أربع دول فقط ، هى روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا وفى عام 2007 علقت روسيا تطبيق معظم بنود المعاهدة لحين مصادقة دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" وإظهاره حسن النوايا.