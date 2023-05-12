مراسلة «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلة القناة بأن الطائرات الحربية الإٍسرائيلية شنت قصفًا بالصواريخ الاترجاجية، مستهدفة منطقة غرب النصيرات فى قطاع غزة. وأوضحت، أن هذه هى المرة الرابعة التى يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلى هذا الموقع تحديدًا، لافتة إلى أنه فى الساعة الأخيرة شهد قطاع غزة سلسلة غارات ومحافظات وسط القطاع.

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