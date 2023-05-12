العالم اليوم - 86 مليون دولار أرباح "دبي للاستثمار" في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 86 مليون دولار أرباح "دبي للاستثمار" في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 10:19 صباحاً - أعلنت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، زيادة في الأرباح الصافية بلغت 314.5 مليون درهم (حوالي 86 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2023، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 55 بالمئة، مقارنة بـ 202.55 مليون درهم للفترة ذاتها في العام 2022.

وقالت الشركة إن إجمالي الإيرادات قد سجل نموا قويا وصل إلى 1.02 مليار درهم (ما يعادل 280 مليون دولار)، مقارنة بـ 761 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، محققة زيادة بنسبة 34 بالمئة.

في سياق متصل، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.16 مليار درهم، مقارنة بـ 12.28 مليار درهم خلال الفرة ذاتها من عام 2022.

في حين نجحت المجموعة في الحفاظ على استقرار إجمالي قيمة أصولها عند 20.96 مليار درهم.

وتعليقا على النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة، خالد بن كلبان، إن دبي للاستثمار تواصل تحقيق نتائج قوية ومستدامة، مدعومة بالمبادرات الاستراتيجية للمجموعة.

وأضاف: "في ظل النمو القوي الذي يشهد اقتصاد الإمارات بشكل عام والمسار التصاعدي القوي والنمو المطرد على مستوى قطاع العقارات، نجحت دبي للاستثمار في تعزيز موقعها ومكانتها الاستراتيجية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عنصر تمكين للاستفادة من هذه الظروف المواتية".