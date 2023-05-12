باكستان: عمران خان يصل للمحكمة قبيل جلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة

جدة - نرمين السيد - وكان قاض فى باكستان أصدر حكمًا أول أمس الأربعاء، بحبس رئيس الوزراء السابق عمران خان لمدة ثمانية أيام، وذلك بعد القبض عليه واندلاع أعمال عنف فى البلاد نتيجة لذلك.

ووفقا لصحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية، انتقدت العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية الاحتجاجات التى شهدتها البلاد بعد اعتقال رئيس حركة "الإنصاف" ورئيس وزراء البلاد السابق عمران خان، موضحة أن هذه الاحتجاجات تستهدف منشآت وممتلكات الجيش الباكستانى بشكل خاص.