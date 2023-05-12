الجيش الروسى: إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فى زابوريجيا

وقال جوردييف إن "وسائل الدفاع الجوى والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة أسقطت ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية"، مضيفًا أنه "تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوريجيا فى منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفى منطقة جولياى بولى، دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع (جفوزديكا) طاقم هاون أوكرانى".
وتابع: "الطائرات المسيرة الروسية دمرت سيارة مدرعة أوكرانية "كازاك" فى منطقة مالايا توكماتشكا وشاحنتين صغيرتين للعدو فى منطقة نوفودانيلوفكا".
ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية فى بيان أمس الخميس، أن الوضع العام فى منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة، موضحة أن "التصريحات حول الاختراقات الدفاعية فى خطوط المواجهة لا تتوافق مع الواقع".
وأشار البيان إلى أنه "بدءًا من الساعة 22.00 يوم 11 مايو 2023، لا توجد إجراءات نشطة فى اتجاه كوبيانسك، خلال النهار، قمعت قوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع للعدو".
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