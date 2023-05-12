حمل صبغة إنسانية.. تفاصيل «إعلان جدة» بين الجيش السودانى والدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بيان مشترك لممثلى الجيش السودانى و"الدعم السريع"، إن "إعلان الالتزام" مسؤولية حقيقية من أطراف الصراع، نحو المآسى الإنسانية التى يعانيها الشعب السودانى، فى عموم البلاد.

وفى تقرير لها، كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن بنود والتزامات الاتفاق السودانى، والذى صدر ليسهم فى تسهيل العمل الإنسانى وتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين فى ظل التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان، وعمل كلا القوتين على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام.

وأشارت إلى أن التزامات "إعلان جدة" حملت صبغة الجهود الإنسانية، إدراكًا من الطرفين بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل السودانيين، ولا سيما فى العاصمة الخرطوم، وتلبيةً لمتطلبات الوضع الإنسانى الراهن الذى يمر به المدنيون. وجاءت على النحو التالى:

1. نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السودانى هى أولوياتنا الرئيسية ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين فى جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعى فى الاتجاه الذى يختارونه.

2. نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، بما فى ذلك الالتزام بـما يلى:

أ. التمييز فى جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

ب. الامتناع عن أى هجوم من المتوقع أن يتسبب فى أضرار مدنية عرضية والتى تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

ج. اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذى يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضيرة بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغى استخدام المدنيين كدروع بشرية.

د. ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش فى انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية.

هـ. السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأى مناطق محاصرة طوعًا وبأمان.

و. الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التى لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتى يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية. كما يُحظر النهب والسلب والاتلاف.

ز. الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

ح. الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبى مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.

ط. الالتزام باحترام وحماية العاملين فى المجال الطبى والمرافق العامة.

ى. احترام وعدم التعدى على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم.

ك. اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بما فيهم المقاتلين -دون تمييز- والسماح للمنظمات الإنسانية القيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبى بما فى ذلك أثناء الأعمال العدائية الفعلية.

ل. الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم فى الأعمال العدائية.

م. الامتناع عن الانخراط فى عمليات الاخفاء القسرى والاحتجاز التعسفى للمدنيين.

ن. الامتناع عن أى شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فى ذلك العنف الجنسى بجميع أنواعه.

س. معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسية من الوصول المنتظم إلى الأشخاص المحتجزين.

3. ندرك أن الأنشطة الإنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة الأشخاص غير المقاتلين أو الذين كفوا عن القتال. ونتفق على ضرورة السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول فى المجال الإنسانى، ويشمل ذلك:

أ. احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة فى الإنسانية وعدم التحيز والحياد واستقلال العمليات الإنسانية.

ب. السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أى عوائق وتسهيله، بما فى ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين فى مجال الإغاثة والتى تعد لازمة لأداء مهامهم. ويتضمن ذلك:

(1) تسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين فى المجال الإنسانى عبر جميع الطرق المتاحة (وأى ممرات إنسانية قائمة) على النحو الذى تقتضيه الاحتياجات، إلى البلد وداخله، بما فى ذلك حركة قوافل المساعدات الإنسانية.

(2) اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.

(3) الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.

(4) الامتناع عن التدخل فى العمليات الإنسانية الرئيسية وعدم مرافقة العاملين فى المجال الإنسانى عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية، مع مراعاة الموجهات المعدلة واجراءات العمل الإنسانى فى السودان.

ج. حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى فى المجال الإنسانى. ويجب على الجهات المسلحة ألا تتدخل فى أنشطة العمليات الإنسانية. ومع احترام مبدأ حيادية الجهات الإنسانية، يجب على الجهات المسلحة ضمان أمن ممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع. كما يحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفى، أو الهجوم على إمدادات أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات الإغاثة أو تدميرها أو سرقتها.

4. بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات - وجميع التزامات القانون الدولى الإنسانى - بالكامل داخل صفوفنا، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.

5. تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السودانى و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.

6. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنسانى الدولى، لا سيما الالتزامات الواردة فى هذا الإعلان.

7. تعزيزاً للمبادئ والالتزامات الواردة فى هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.