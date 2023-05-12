«القاهرة الإخبارية»: اعتقال 31 فلسطينيا فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وكانت مراسلة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت فى وقت سابق من اليوم، بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، لافتة إلى أن الطائرات الحربية الإٍسرائيلية شنت قصفًا بالصواريخ الارتجاجية، مستهدفة منطقة غرب النصيرات فى قطاع غزة.

وأوضحت، أن هذه هى المرة الرابعة التى يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلى هذا الموقع تحديدًا.