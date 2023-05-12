العالم اليوم - فيديو.. لحظة تتبع الجيش الإسرائيلي لأبو دقة قبل قتله

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة تتبع الجيش الإسرائيلي لأبو دقة قبل قتله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 11:16 صباحاً - نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فيديو يرصد تحركات القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد أبو دقة قبل لحظات من مقتله في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنا أن القيادي بالحركة أحمد أبو دقة قتل في ضربة جوية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، الخميس.

وكتب أدرعي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك معلقا على الفيديو: "هكذا تم كشف ورصد مسار هروب المدعو أحمد أبو دقة نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي حتى استهدافه".

‏وأشار أدرعي إلى أنه تم رصد أبو دقة ليلة الأربعاء عبر قطعة جوية وهو يمشي لوحده، نحو شقة للاختباء.

وقال أدرعي: "كشف المدعو أبو دقة سمح بمواصلة متابعته واستهدافه بالمكان والزمان المناسبيْن حيث توفرت مناسبات أخرى لاستهدافه في الماضي لكن وجود مدنيين بجواره حالت دون تنفيذ ذلك".

وأظهر الفيديو لقطات جوية لشخص يمشي في منطقة ما، بينما وضعت عليه دائرة حمراء.

مقتل أبو دقة

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم القضاء على أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي الذي لعب دورا مركزيا بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل".

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على "تويتر": "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، قضينا منذ فترة وجيزة على أحمد أبو دقة المسؤول عن الهجمات الصاروخية الأخيرة على دولة إسرائيل".

ونفذت إسرائيل الخميس غارات جوية على قطاع غزة، الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ، بعد استهداف قيادي آخر في حركة الجهاد ليلا، قُتل مع شخصين آخرين.

وأسفرت ضربات جوية إسرائيلية في وقت مبكر من الخميس عن مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس علي غالي.

ودعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن الخميس إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة، بعد 3 أيام من تبادل إطلاق النار.