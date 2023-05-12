المحكمة العليا تطلق سراح خان لعدم قانونية إجراءات الاعتقال

جدة - نرمين السيد - أطلقت المحكمة الباكستانية سراح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، اليوم الجمعة، لعدم قانونية إجراءات الاعتقال، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووصل رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان، إلى المحكمة فى إسلام آباد، اليوم، وذلك قبيل جلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "القاهرة الإخبارية" وصول رئيس الوزراء الباكستانى السابق إلى المحكمة، واحتفالات أنصاره فى الشوارع بقرار المحكمة عقب إطلاق سراحة، وسط انتشار واسع لعناصر الشرطة فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكان قاض فى باكستان أصدر حكمًا أول أمس الأربعاء، بحبس رئيس الوزراء السابق عمران خان لمدة ثمانية أيام، وذلك بعد القبض عليه واندلاع أعمال عنف فى البلاد نتيجة لذلك.

ووفقا لصحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية، انتقدت العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية الاحتجاجات التى شهدتها البلاد بعد اعتقال رئيس حركة "الإنصاف" ورئيس وزراء البلاد السابق عمران خان، موضحة أن هذه الاحتجاجات تستهدف منشآت وممتلكات الجيش الباكستانى بشكل خاص.