«القاهرة الإخبارية»: انقطاع الكهرباء ونقص المستلزمات الصحية فى غزة

جدة - نرمين السيد - يواجه قطاع انقطاعات متكررة للكهرباء جراء القصف الإسرائيلى، إضافة إلى نقص شديد فى المواد والمستلزمات الصحية فى القطاع، حسبما أفادت به مراسلة "القاهرة الإخبارية" من فلسطين، فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكانت مراسلة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت فى وقت سابق من اليوم، بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، لافتة إلى أن الطائرات الحربية الإٍسرائيلية شنت قصفًا بالصواريخ الارتجاجية، مستهدفة منطقة غرب النصيرات فى قطاع غزة. وأوضحت، أن هذه هى المرة الرابعة التى يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلى هذا الموقع تحديدًا.

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