روسيا: إسقاط 4 صواريخ أوكرانية من طراز هيمارس جنوب دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مدير المركز الصحفى لقوات تجمع "فوستوك" الروسية، ألكسندر جوردييف، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع مسيرات أخرى انتحارية على محور زابوريجيا.

وقال جوردييف إن "وسائل الدفاع الجوى والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة أسقطت ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية"، مضيفًا أنه "تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوريجيا فى منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفى منطقة جولياى بولى، دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع (جفوزديكا) طاقم هاون أوكرانى".