جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مدير المركز الصحفى لقوات تجمع "فوستوك" الروسية، ألكسندر جوردييف، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع مسيرات أخرى انتحارية على محور زابوريجيا.
وقال جوردييف إن "وسائل الدفاع الجوى والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة أسقطت ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية"، مضيفًا أنه "تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور زابوريجيا فى منطقة بلدة بولتافكا، بنيران قذائف المدفعية وفى منطقة جولياى بولى، دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع (جفوزديكا) طاقم هاون أوكرانى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: إسقاط 4 صواريخ أوكرانية من طراز هيمارس جنوب دونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.