مصادر روسية: المفاوضات صعبة.. ولا قرار بشأن تمديد اتفاق الحبوب

وفى أوائل شهر مايو الجارى، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن "الاتصالات بشأن اتفاق الحبوب لم تسفر عن أى نتائج بعد"، لافتة إلى أنه لم يتم الوفاء ببنود اتفاق الحبوب المتعلقة بروسيا.
أعلنت الحكومة الروسية وقف مبادرة تصدير الحبوب، وذلك بمنع تسجيل السفن العابرة لدخول الموانئ البحرية الأوكرانية وإجراء عمليات تفتيش، الأمر الذى يؤدى إلى تعرض عدد كبير من دول العالم لأزمات جديدة تتعلق بنقص المواد الغذائية.
ويحذر الخبراء من أن وقف هذا الممر لتصدير الحبوب، قد يهدد بتفاقم أزمة غذاء عالمية تدفع ضريبتها الدول الفقيرة خصوصا فى إفريقيا.
وشددت لجنة الإغاثة الدولية على أن وقف مبادرة تصدير الحبوب يدفع الدول الفقيرة إلى حافة المجاعة.
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