العالم اليوم - نتائج الشركات ترفع مؤشر نيكي الياباني لقمة عام ونصف العام

انتم الان تتابعون خبر نتائج الشركات ترفع مؤشر نيكي الياباني لقمة عام ونصف العام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 12:22 مساءً - أغلق المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، عند أعلى مستوى في عام ونصف العام مدفوعا بمكاسب حققتها شركات كبرى مرتبطة بتصنيع الرقائق، بالإضافة لترحيب المستثمرين بإعلان شركات محلية عائدات على الأسهم في ذروة موسم صدور النتائج المالية.

وقال سيشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث "لم تكن توقعات نتائج أعمال الشركات كلها إيجابية بالضرورة. رأينا بعض النتائج الإيجابية لكن شهدنا نتائج مخيبة للآمال أيضا".

وأضاف "لكن الكثير من الشركات أعلنت عمليات إعادة شراء للأسهم وإجراءات أخرى لمنح عائدات وأرباح لحملة الأسهم. عزز ذلك معنويات المستثمرين وقدم دعما للسوق".

أداء الأسهم

وأعلنت "ميتسوبيشي كورب" ونظراؤها على مدى الأسبوع استمرار مكافأة المساهمين في السنة المالية الحالية، سواء من خلال رفع توزيعات الأرباح النقدية أو إعادة شراء الأسهم أو كليهما.

سهم "ميتسوبيشي" تراجع قليلا بنسبة 0.02 بالمئة، الجمعة، لكنه ارتفع 6.3 بالمئة في الأسبوع.

وعوض سهم شركة "طوكيو إلكترون" خسائر مُني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفع 3.21 بالمئة، على الرغم من أن الشركة اليابانية الرائدة في صناعة معدات أشباه الموصلات، حذرت من أن الأرباح التشغيلية السنوية ستأتي أقل من التوقعات.

كما ارتفع سهم نظيرتها "أدفانتيست كورب" 3.32 بالمئة.

لكن مجموعة "سوفت بنك" خالفت التوجه العام وتراجع سهمها 3.68 بالمئة، مما ضغط على مؤشر نيكي، بعد أن أعلنت الشركة التي تضخ استثمارات في مجال التكنولوجيا، تسجيل خسائر سنوية تزيد بثلاثة أمثال تقريبا عن توقعات السوق.

وأنهى مؤشر نيكي الجلسة على ارتفاع 0.9 بالمئة مسجلا 29،388.30 نقطة في أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2021، وبالنسبة للأسبوع بأكمله ارتفع المؤشر 0.79 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 2096.39 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة واحد بالمئة.