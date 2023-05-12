العالم اليوم - لعنة إصابات وتراجع في الأداء للترجي.. هل "ينقض" الأهلي؟

انتم الان تتابعون خبر لعنة إصابات وتراجع في الأداء للترجي.. هل "ينقض" الأهلي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 12:22 مساءً - تتطلع جماهير الكرة العربية والإفريقية بشغف لمباراة الترجي التونسي والأهلي المصري والتي تقام الجمعة بملعب رادس الأولمبي، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، هذه القمة التي تمثل "كلاسيكو" عربي إفريقي في دوري الأبطال، وتحمل الكثير من الندية والتنافس بين الناديين اللذين يملكان إجمالا 14 لقبا للمسابقة من بينها 10 ألقاب لفريق القلعة الحمراء.

وفي أجواء من التوتر والشكوك، أنهى الترجي التونسي الخميس تحضيراته للمباراة المرتقبة، التي يعتبرها مدربه نبيل معلول فرصة لتجديد العهد مع الانتصار ووضع حد لموجة الشك التي انتابت الفريق في مبارياته الأخيرة سواء في الدوري التونسي أو في دوري الأبطال.

كيف تراجع مستوى الترجي مؤخرا؟

يعاني الترجي التونسي من أزمة نتائج واضحة خلال مبارياته الأخيرة، حيث تكبد 3 هزائم في آخر 6 مباريات من بينها خسارتان على التوالي في ظرف أسبوع واحد أمام كل من الصفاقسي والإفريقي، في الدوري.

ألقت النتائج المخيبة للآمال بظلالها على النادي وتسببت في موجة غضب طالت بالخصوص المدرب نبيل معلول الذي كان عرضة لسيل من الانتقادات فيما طالب عدد من مشجعي فريق الدم والذهب بإقالته من مهامه عقب الخسارة في "ديربي العاصمة" أمام النادي الإفريقي (1-0).

يعتبر معلول مدرب الترجي التونسي أن "مواجهة الأهلي هي مباراة الموسم التي سنعمل خلالها على الانتصار لاستعادة الثقة بعد مرورنا بفترة صعبة على مستوى النتائج".

لعنة الإصابات

يشار إلى أن الترجي التونسي سيفقد عددا من ركائزه بسبب الإصابة وهم القائد وحارس المرمى معز بن شريفية وغيلان الشعلالي وهاني عمامو وحمدو الهوني ورياض بن عياد والأردني فيصل أبو رزوق شرارة.

كما سيفقد النادي جماهيره باعتبار أن مباراة الذهاب ستلعب دون حضور الجمهور بعد عقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إثر احداث الشغب التي شهدتها مواجهة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري في الشهر الماضي في رادس لحساب الدور ربع النهائي.

وأكد معز بن شريفية حارس مرمى الترجي في تصريحات لموقع "دوت الخليج" أن الغيابات الكثيرة في صفوف فريقه لن تثني زملاءه عن تقديم وجه مشرف للفريق للفوز وضمان أوفر الحظوظ للصعود للدور النهائي بحسب قوله.

يرى بن شريفية في حديثه لموقع "دوت الخليج" أن "الأهلي والترجي هما الفريقان الأقوى والأفضل في افريقيا وأن المباراة ستكون مثيرة ومشوقة على الرغم من غياب الجماهير الترجية التي تعد حسب وصفه، القوة الضاربة للنادي والعنصر الذي ما انفك يدعم اللاعبين حتى عند الأزمات.

يقول حارس مرمى الترجي ومنتخب تونس، الذي سيكون أكبر الغائبين عن المواجهة: "سأكون بجانب زملائي قبل المباراة، لي ثقة كاملة في اللاعبين للفوز، الأهلي قوي لكن الفوز عليه لن يكون أمرا صعبا."

وطوال مسيرته، واجه بن شريفية الأهلي في 12 مناسبة كان أولها في نهائي دوري الأبطال 2012 وآخرها في نصف نهائي نسخة 2021.

التاريخ مع الأهلي