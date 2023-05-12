وسائل إعلام: القبة الحديدية تعترض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وتتواصل انتهاكات العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية لليوم الرابع على التوالى، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق فى قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات شهدها القطاع من الهدوء.
كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 صواريخ صوب الأراضى الزراعية شرق مدينة رفح، ثم تبعتها المدفعية الإسرائيلية بقذائف صوب مرصد فارغ للمقاومة الفلسطينية دير البلح.
وأعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع منذ الثلاثاء الماضى إلى 30 شهيدًا منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 فلسطينيًا، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، فضلًا عن نقص فى المواد والمستلزمات الصحية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 31 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، فضلا عن إغلاق الاحتلال المعابر الحدودية مثل "معبر كرم أبو سالم التجارى" ومنع إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الأساسية والأدوية والوقود لمحطات الكهرباء.
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