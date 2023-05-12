الدفاع الأوكرانية: استعدنا نحو كيلومترين فى محيط مدينة باخموت

جدة - نرمين السيد - وكان مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، يفجينى بريجوجن، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضى، أن وحدة من الجيش الروسى فرت من المعارك فى باخموت.

وأعلن يفجينى بريجوين، مؤخرًا، تراجعه عن تهديداته بالانسحاب من باخموت، التى تشهد أعنف المعارك فى أوكرانيا، معلنًا أنه تلقى وعدًا بالحصول على الذخائر والأسلحة، لمواصلة الهجوم على باخموت فى شرق أوكرانيا.

وجاء تراجع مؤسس فاجنر بعد يومين فقط من إعلانه عن خطط للانسحاب، عندما شكى من أن رجاله حُرموا من الذخيرة، وتكبدوا خسائر غير مبررة، موجهًا الانتقادات لوزارة الدفاع الروسية والعسكريين فى موسكو.