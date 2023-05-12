بكين: موفد صينى خاص يزور أوكرانيا الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد زار الصين فى أوائل شهر أبريل الماضى، بصحبة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فيما وصفته الصحافة الفرنسية بأنه "مهمة"، مؤكدة أن فرنسا تراهن على قيام الصين بدور الوساطة فى السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ماكرون إنه يرى أن الصين حليف استراتيجى مهم للقارة الأوروبية على كل المستويات، وأن فرنسا تعوّل على بكين كثيرًا فى حلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية لما لها من علاقات جيدة مع الجانبين.