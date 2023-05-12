وأضافت السلامين" فى رسالة على الهواء، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت 3 صواريخ صوب الأراضى الزراعية شرق مدينة رفح، ثم تبعتها المدفعية الإسرائيلية بقذائف صوب مرصد فارغ للمقاومة الفلسطينية دير البلح.
ونقلت مراسلة "القاهرة الإخبارية" عن وزارة الصحة فى قطاع غزة، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع منذ الثلاثاء الماضى إلى 30 شهيدًا منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 فلسطينيًا، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، فضلًا عن نقص فى المواد والمستلزمات الصحية.
وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال اعتقلت 31 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، فضلا عن إغلاق الاحتلال المعابر الحدودية مثل "معبر كرم أبو سالم التجارى" ومنع إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الأساسية والأدوية والوقود لمحطات الكهرباء.
ونقلت السلامين عن وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، وجود 142 حالة صحية مصابة بأمراض مزمنة وخطيرة، يحتاجون إلى رعاية مركزة والمتابعة فى المستشفيات، إلا أنه مع إغلاق المعابر يستحيل أن يتوجه المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية.
ووصفت السلامين حياة الفلسطينيين فى قطاع غزة بالمأساوية فى ظل صعوبة إدخال الإمدادات والمساعدات إلى القطاع بسبب الحصار الذى فرضه الاحتلال منذ سنوات، والذى تلاشت معه أى بيئة اقتصادية لا يستطيع المواطن جلب المؤن والسلع التموينية لأسرته.
وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن القصف الإسرائيلى على مخيم النصيرات وتحديدًا قرب محطة توليد الكهرباء تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى مناطق واسعة فى مدينة غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية» ترصد انتهاكات العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.