«القاهرة الإخبارية» ترصد انتهاكات العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - رصدت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، انتهاكات جديدة للعدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، مؤكدة تجدد العدوان الإسرائيلى لليوم الرابع على التوالى، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق فى قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات شهدها القطاع من الهدوء.





وأضافت السلامين" فى رسالة على الهواء، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت 3 صواريخ صوب الأراضى الزراعية شرق مدينة رفح، ثم تبعتها المدفعية الإسرائيلية بقذائف صوب مرصد فارغ للمقاومة الفلسطينية دير البلح.

ونقلت مراسلة "القاهرة الإخبارية" عن وزارة الصحة فى قطاع غزة، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع منذ الثلاثاء الماضى إلى 30 شهيدًا منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 فلسطينيًا، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، فضلًا عن نقص فى المواد والمستلزمات الصحية.

وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال اعتقلت 31 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، فضلا عن إغلاق الاحتلال المعابر الحدودية مثل "معبر كرم أبو سالم التجارى" ومنع إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الأساسية والأدوية والوقود لمحطات الكهرباء.

ونقلت السلامين عن وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، وجود 142 حالة صحية مصابة بأمراض مزمنة وخطيرة، يحتاجون إلى رعاية مركزة والمتابعة فى المستشفيات، إلا أنه مع إغلاق المعابر يستحيل أن يتوجه المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية.

ووصفت السلامين حياة الفلسطينيين فى قطاع غزة بالمأساوية فى ظل صعوبة إدخال الإمدادات والمساعدات إلى القطاع بسبب الحصار الذى فرضه الاحتلال منذ سنوات، والذى تلاشت معه أى بيئة اقتصادية لا يستطيع المواطن جلب المؤن والسلع التموينية لأسرته.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن القصف الإسرائيلى على مخيم النصيرات وتحديدًا قرب محطة توليد الكهرباء تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى مناطق واسعة فى مدينة غزة.