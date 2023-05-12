اليابان: ارتفاع حصيلة المصابين إلى 8 أشخاص جراء زلزال قرب طوكيو

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة المصابين جراء الزلزال الذى وقع فى محافظة تشيبا اليابانية، قرب العاصمة طوكيو ليلة الخميس، إلى 8 أشخاص، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن هيئة البث العامة لليابان "NHK".





وأوضحت الهيئة اليابانية أن الزلزال وقع صباح أمس الخميسن، وكان مركزه على عمق 40 كيلومترًا، حيث بلغت أقصى قوة للهزات الأرضية 5 درجات على مقياس ريخيتر، من 7 نقاط يستخدم فى اليابان، ولم يعلن عن تهديد تسونامى. وبحسب الوكالة، أدى الزلزال إلى توقف مؤقت لحركة القطارات، كما تم إيقاف المصاعد فى المبانى.

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