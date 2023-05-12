العالم اليوم - الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 02:16 مساءً - أفرجت المحكمة العليا في إسلام أباد، الجمعة، عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بكفالة لأسبوعين في قضية فساد، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" التلفزيونية الخاصة.

ووافقت المحكمة على الإفراج عن خان بكفالة، غداة إعلان محكمة في إسلام أباد الخميس أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع، الذي أثار أعمال شغب في أنحاء البلاد، غير قانوني.

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