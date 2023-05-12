العالم اليوم - تعرف على "المرشحة الأولى" التي اختارها ماسك لرئاسة تويتر

انتم الان تتابعون خبر تعرف على "المرشحة الأولى" التي اختارها ماسك لرئاسة تويتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 02:16 مساءً - قال إيلون ماسك، الخميس، إنه عثر على رئيس تنفيذي جديد لتويتر، لكنه لم يذكر اسم الشخص، لكن صحيفة وول ستريت جورنال، نشرت اسم "المرشحة المحتملة" للمنصب المهم.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال أن ليندا ياكارينو، التنفيذية في محطة "إن بي سي يونيفيرسال" الأميركية، هي المرشحة الأبرز لوظيفة الرئيس التنفيذي لموقع تويتر.

وذكرت رويترز بعد تغريدة ماسك أن ياكارينو قد تكون "اختياره" لقيادة تويتر، وفقا لمسؤول تنفيذي في "سيليكون فالي" ومدير تنفيذي سابق في هوليوود تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وكانت ياكارينو، كبيرة مسؤولي مبيعات الإعلانات في "إن بي سي"، قد أجرت مقابلة مع ماسك خلال مؤتمر عام بمدينة ميامي الشهر الماضي.

في المؤتمر، شجعت ياكارينو الحضور على الترحيب بـماسك مع التصفيق وأشادت بأخلاقيات العمل التي يتبعها الملياردير.

وانضمت ياكارينو إلى إن بي سي في عام 2011، ونسب إليها الفضل في إدخال عملية مبيعات إعلانات الشبكة إلى المستقبل الرقمي.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الحالي لشركة تويتر، قد قال الخميس، إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.