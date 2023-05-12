العالم اليوم - ما سر الحياة السعيدة؟.. سؤال تجيب عنه طبيبة تخطت الـ100 عام

انتم الان تتابعون خبر ما سر الحياة السعيدة؟.. سؤال تجيب عنه طبيبة تخطت الـ100 عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 02:16 مساءً - ما هو سر الحياة السعيدة والطويلة؟.. سؤال أجابت عنه الطبيبة الأميركية غلاديز مكغاري في كتاب لها أثار الجدل، يحمل عنوان "ستة أسرار لطبيبة عمرها 102 عاما، من أجل حياة صحية وسعيدة في كل مرحلة عمرية".

غلاديز مكغاري دعت في كتابها إلى "عدم تعذيب النفس من خلال التفكير المرهق"، مؤكدة أنها عاشت سعيدة وبصحة سليمة لأنها "خلّصت نفسها من الضغوط غير الضرورية".

كما لفتت إلى أن "الأشخاص الأسعد هم القادرون على تحديد الوقت المناسب للمضي قدما، وعدم التمسك بأمور قد تشعرهم بالضغط النفسي".

عنوان الكتاب اللافت موضوع شغل بال الكثيرين، مما أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول أقوالها ومحاولة اتباعها.

وتعليقا على الكتاب والنصائح الواردة فيه، قال استشاري الطب النفسي، أسامة النعيمي، لـ"دوت الخليج":

"من السهل التحدث عندما تصل إلى نهاية مرحلتك، عن كيفية التخلص من الضغوط التي ترافق مصاعب الحياة، لكن الأمر يختلف عندما تكون في خضم هذه المصاعب، ففي الكتاب تحدثت مكغاري عن الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها خلال حياتها، والتي تمنت لو أنها تعاطت معها بطريقة مختلفة".

"هناك أدوات تساعد في التخلص من الضغط، مثل وضع الهاتف على وضعية الصامت، ومحاولة فك الارتباط بيننا وبين أجهزتنا ووسائل التواصل الاجتماعي".

"يجب أيضا أن نتواصل مع أنفسنا أولا، ونرتب أولوياتنا، فهل من المهم مثلا أن أكون متواجدا على وسائل التواصل أم أن أتواصل مع نفسي ومع القريبين مني، وأعمل على تطوير الذات!".