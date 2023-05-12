استشهاد عروس فلسطينية يوم زفافها بنيران الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - استشهدت عروس فلسطينية، يوم زفافها جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال الشاب الغزاوى محمد سعيد: "زوجتى أصبحت شهيدة" لقد أمضينا اللحظات الأخيرة قبل استشهادها فى نقاش حول كيف سنقف لالتقاط صورة الزفاف.





وأشار التقرير الذى أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" إلى إن "دانية عدس" التى تبلغ من العمر 19 عامًا وشقيقتها إيمان 16 عامًا لقيتا مصرعهما عندما قصفت طائرات إسرائيلية مبانى المدنيين، فى هجوم على مسكن أحد قيادات المقاومة فى قطاع غزة. والدة الفتاتين المتوفتين، قالت إنها بعد الانفجار نادت على ابنتيها لكنها لم تسمع إجابة، وتساءلت": ما ذنبنا وما ذنب هذه العروس، الاحتلال أخذ منى بناتى، وفرحة بنتى، أخذ أعز ما أملك، أخذوا ولادى". وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد سقوط عشرات الشهداء والمصابين منذ بدء التصعيد فى غزة ومعها تتواصل مآسى سكان القطاع.

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