«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تواصل قصف غزة والفصائل ترد برشقات صاروخية

جدة - نرمين السيد - دوت صفارات الإنذار الإسرائيلية للتحذير من ضربات صاروخية فى المستوطنات فى غلاف قطاع غزة، إلا أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع أى أضرار، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأشارت القناة إلى إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية، اعترضت القبة الحديدية بعضًا منها، وأصابت إحدى القذائف دفيئة زراعية فى عسقلان.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، قذائف صاروخية صوب المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر، ردًا على قيام طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق فى قطاع غزة، فالقصف خلّف أضرارًا مادية فى الأماكن المستهدفة وفى بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت أن طائرات إسرائيل أغارت على أراضٍ زراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتى بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضًا فارغة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالى، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 31 شهيدًا منهم 6 أطفال و3 سيدات