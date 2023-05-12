العالم اليوم - هبوط طفيف للصادرات التركية في 4 أشهر

انتم الان تتابعون خبر هبوط طفيف للصادرات التركية في 4 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 03:22 مساءً - تراجع حجم الصادرات التركية في أول 4 أشهر من العام الجاري بنحو 3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 80 مليارا و873 مليون دولار.

وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن حصة قطاع الصناعة من إجمالي حجم الصادرات بلغ نحو 72 بالمئة.

وبحسب البيانات فقد بلغت صادرات قطاع الصناعة في الثلث الأول من العام، نحو 58 مليارا و196 مليونا، مسجلا تراجعا بنحو 7.4 بالمئة.

وتواجه تركيا تحديات اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الليرة ومن المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل والتي يواجه فيها الرئيس رجب طيب أردوغان معركة صعبة في مواجهة تحالف المعارض.

قطاعات تحقق أرقاما قياسية

سجلت 7 قطاعات صناعية رقما قياسيا جديدا في حجم الصادرات رغم التراجع في إجمالي الصادرات بسبب التطورات المحلية والدولية.

القطاعات التي حققت أرقاما قياسية هي: صناعة الجلود ومنتجاتها، وتصنيع السيارات، والكهربائيات والإلكترونيات، والآلات وأجزائها، والمجوهرات، والصناعات الدفاعية والفضائية، وصناعات تكييف الهواء.

وبلغت صادرات الجلود ومنتجاتها نحو 716 مليونا و608 آلاف دولار، فيما بلغت صادرات السيارات وأجزائها نحو 11 مليارا و310 ملايين دولار.

وسجلت صادرات الكهربائيات والإلكترونيات نحو 5 مليارات دولار و220 مليون دولار، والآلات وأجزائها نحو 3 مليارات و637 مليون دولار، والمجوهرات حوالي مليارين و157 مليون دولار، والصناعات الدفاعية والفضائية قرابة مليار و507 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات منتجات تكييف الهواء نحو مليارين و317 مليون دولار.

واحتلت روسيا المركز الأول في وجهة الصادرات التركية من الجلود، بنحو 90 مليونا و183 آلاف دولار، والآلات وأجزائها بنحو 446 مليونا و91 ألف دولار.

وتصدرت ألمانيا قائمة الصادرات التركية من السيارات وأجزائها، بنحو مليار و623 مليون دولار، كما تصدرت قائمة صادرات منتجات تكييف الهواء بحوالي 246 مليونا و113 آلاف دولار.

وفي الكهربائيات والإلكترونيات، استوردت المملكة المتحدة بنحو 501 مليونا و437 آلاف دولار، وفي المجوهرات تصدرت الإمارات القائمة بحوالي 526 مليونا و444 آلاف دولار.