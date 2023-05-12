إعلام إسرائيلى: سقوط صاروخ على منزل فى مستوطنة «نير عام» قرب غزة

جدة - نرمين السيد - دوت صفارات الإنذار الإسرائيلية للتحذير من ضربات صاروخية فى المستوطنات فى غلاف قطاع غزة، إلا أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع أى أضرار.

وأشارت القناة إلى إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية، اعترضت القبة الحديدية بعضًا منها، وأصابت إحدى القذائف دفيئة زراعية فى عسقلان.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، قذائف صاروخية صوب المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر، ردًا على قيام طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق فى قطاع غزة، فالقصف خلّف أضرارًا مادية فى الأماكن المستهدفة وفى بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.