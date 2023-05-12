مصادر فلسطينية: نقص حاد بإمدادات الوقود فى غزة وانقطاع الكهرباء خلال 72ساعة

جدة - نرمين السيد - حذرت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، من أن محطة الكهرباء فى غزة قد تتوقف عن العمل فى غضون 72 ساعة، مؤكدة أن هناك نقص حاد لإمدادات الوقود إلى قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بثًا مباشرًا من قطاع غزة، يوضح تجدد القصف الإسرائيلى على غزة، بعد أصوات انفجارات جراء الغارات الإسرائيلية، مع دوى صافرات الإنذار. كان الجيش الإسرائيلى أعلن شن المزيد من الضربات الجوية على غزة، واستهدف ما وصفه بمواقع عسكرية وقاذفات صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامى، بعد أن ساد هدوء لعدة ساعات ليلا، تزامنا مع استمرار محادثات للتوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية.

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