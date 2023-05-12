أبو الغيط يرحب بتوقيع الأطراف السودانية على إعلان جدة

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع ممثل عن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين بالسودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق، وذلك بتاريخ 11 مايو 2023 فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.





وأوضح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن الأمين العام شدد على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة فى هذا الإعلان حقناً للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لاطلاق النار. وأضاف، أن أبوالغيط أشاد كذلك بالجهد السعودى الأمريكى فى هذا الإطار، وكذلك استضافة المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات.

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