«القاهرة الإخبارية» تنقل لقطات حية لتجدد القصف الإسرائيلى على غزة

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بثًا مباشرًا،من قطاع غزة، اليوم الجمعة، يوضح تجدد القصف الإسرائيلى على غزة، بعد أصوات انفجارات جراء الغارات الإسرائيلية، مع دوى صافرات الإنذار.





كان الجيش الإسرائيلى أعلن شن المزيد من الضربات الجوية على غزة، واستهدف ما وصفه بمواقع عسكرية وقاذفات صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامى، بعد أن ساد هدوء لعدة ساعات ليلا، تزامنا مع استمرار محادثات للتوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية.

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