«القاهرة الإخبارية»: القبة الحديدية فشلت فى صد صواريخ المقاومة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن القبة الحديدية الإسرائيلية فشلت فى صد صواريخ المقاومة الفلسطينية، لافتة إلى وجود فشل تقنى بمنظومة مجسات تعقب الصواريخ فى غزة.





وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الصواريخ التى استهدفت مستوطنات إسرائيلية هى صواريخ "محلية الصنع".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، أنه قصف 4 مواقع تابعة للجهاد الإسلامى فى قطاع غزة، فيما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية موسعة، اليوم، حيث أمر بإلحاق أضرار "جسيمة" بحركة الجهاد الإسلامى.

وأفادت التقارير بسقوط صاروخ على منزل فى مستوطنة "نير عام" قرب قطاع غزة، اليوم الجمعة، فيما دوت صفارات الإنذار الإسرائيلية للتحذير من ضربات صاروخية فى المستوطنات فى غلاف قطاع غزة، إلا أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع أى أضرار.

وبحسب التقارير، فقد أطلقت المقاومة الفلسطينية نحو 20 قذيفة صاروخية، اعترضت القبة الحديدية بعضًا منها، وأصابت إحدى القذائف دفيئة زراعية فى عسقلان.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، قذائف صاروخية صوب المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر، ردًا على قيام طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق فى قطاع غزة، فالقصف خلّف أضرارًا مادية فى الأماكن المستهدفة وفى بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.