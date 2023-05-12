الاردن : وفاة شاب باحتراق منزل في إربد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 12 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- توفي مساء اليوم الخميس شاب عشريني في محافظة اربد جراء احتراق منزل . وقال مصدر : ان كوادر الدفاع المدني قامت باخماد الحريق ونقل جثة الشاب الى المستشفى لاجراء اللازم . وبين : انه تم تحويله الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة . والتحقيق جار .

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