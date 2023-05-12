المقاومة تجدد استهداف مستوطنات الاحتلال

المقاومة تجدد استهداف مستوطنات الاحتلالاستهدفت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة عدداً من مستوطنات الكيان الصهيوني في محيط قطاع غزة رداً على عدوانه المتواصل على القطاع لليوم الرابع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة استهدفت برشقات صاروخية مستوطنات عدة للاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948 وشمال القطاع وشرقه.

واوضحت ان المقاومة الفلسطينية منذ بدء العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي استهدفت “تل أبيب”، ومستوطنات عدة للاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948 ومحيط القطاع بنحو 900 صاروخ، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة 57 آخرين.

واستشهد فلسطيني فجر اليوم متأثراً بإصابته أمس جراء عدوان طيران الاحتلال المتواصل على قطاع غزة المحاصر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 31 شهيداً، إضافة إلى إصابة 95 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.