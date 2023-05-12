العالم اليوم - غالتييه يحدد موقف ميسي بعد انتهاء الإيقاف

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 05:16 مساءً - أكد كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جرمان أن ليونيل ميسي سيبدأ أساسيا في مواجهة ضيفه أجاكسيو بالدوري الفرنسي، السبت، بعد عودته للتدريبات عقب إيقاف من النادي.

وأبلغ غالتييه مؤتمرا صحفيا، الجمعة: "تحدثت معه الثلاثاء لمعرفة عقليته، ووجدته مصمما للغاية على اللعب. سيبدأ أساسيا السبت".

وعاد النجم الأرجنتيني للتدريبات، الإثنين، عقب إيقافه بسبب السفر إلى السعودية من دون تصريح من النادي، وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي خضع للإيقاف لأسبوعين عقب الزيارة، حين كان من المفترض أن يتدرب مع التشكيلة في اليوم التالي للهزيمة 3-1 من لوريان بالدوري الفرنسي، في أبريل الماضي.

واعتذر ميسي لسان جرمان ولزملائه، الجمعة، وغاب عن التشكيلة خلال الفوز 3-1 على تروا بعد يومين.

ويتفوق سان جرمان في الصدارة بفارق 6 نقاط عن لانس، و8 نقاط عن أولمبيك مرسيليا أقرب مطارديه، مع تبقي 4 مراحل بالموسم.

مستقبل ميسي

• يحيط الغموض بمستقبل ميسي في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من بطل العالم لـ"رويترز" أنه تلقى عرضا رسميا للانضمام للهلال السعودي في الموسم المقبل.

• قال غالتييه إن تركيز ميسي منصب على الفوز بالدوري الفرنسي، وأضاف أنه حريص بشدة على التتويج باللقب.

• تابع المدير الفني: "في وجوده يجب أن نتأقلم مقارنة بما فعلنا أمام تروا. ليو يبقى ليو. لن أتحدث عن إحصاءات لكن عندما يكون معنا يجب أن نلعب بتوازن مختلف".

ولم يرتق موسم سان جرمان للتوقعات، بعد أن خرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

ويمكن أن يقلص لانس الفارق إلى 3 نقاط في القمة، إذا فازعلى ضيفه ستاد رانس في وقت لاحق من الجمعة.

يشار إلى أن سان جرمان خسر 3 من آخر 4 مباريات على ملعبه.