العالم اليوم - طائرات إسرائيلية تكثف غاراتها على غزة

انتم الان تتابعون خبر طائرات إسرائيلية تكثف غاراتها على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 05:16 مساءً - تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على مواقع في غزة، الجمعة، في اليوم الرابع للتصعيد مع القطاع المحاصر.

وقالت وسائل إعلام فلطسينية إن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا في منطقة البركة ببيت لاهيا شمالي غزة، وأرضا زراعية في شارع السكنة ببيت حانون، ومواقع في حي النصر إلى الغرب من غزة، ومنزلا شرق خانيونس جنوبي القطاع.

وفي المقابل، أوضحت شبكة "قدس" الإخبارية أن موقعا إسرائيليا في مستوطنة نحال عوز تعرض لهجمات صاروخية من غزة من خلال طائرة من دون طيار، أدت لاشتعال النيران فيه.

وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من داخل الموقع المستهدف، بينما دوت صفارات الإنذار في المستوطنة القريبة من قطاع غزة.

وانطلقت صفارات الإنذار بعد ضربات صاروخية على مناطق خارج القدس، للمرة الأولى منذ تصاعد القتال الثلاثاء.

وبثت محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية تحذيرات من إطلاق صواريخ باتجاه مدينة بيت شمش، ومناطق في التلال الواقعة خارج القدس.

وبعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار، منهية 12 ساعة من الهدوء، قال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف قصف أهداف في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

ومن جهة أخرى، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن إسرائيل "ستواصل القتال والدفاع عن الدولة والمواطنين".