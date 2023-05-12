مراسلة القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية تستهدف المنازل فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، أن قوات الاحتلال مازالت تستهدف مناطق زراعية فارغة فى القطاع، مشيرة إلى أنَّ طيران الاستطلاع الإسرائيلى على مسافات منخفضة فى الأراضى الفلسطينية لتحديد الأهداف التى ينوى ضربها على الأرض، موضحة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلًا فى منطقة الفاخورة تدعى أنه منزل لقيادة تابع لحركة الجهاد الإسلامى، فضلا عن أنباء عن استهداف منزل آخر فى منطقة رفح جنوب قطاع غزة.





وأضافت "عوكل"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الصواريخ التى أطلقتها الفصائل الفلسطينية تجاه المستوطنات الإسرائيلية والتى أصبح مداها يصل لأبعاد جديدة لم تتوقعها سلطات الاحتلال، وهو ما يحمل رسائل سياسية وعسكرية تخالف التقديرات الإسرائيلية التى كانت تقلل من شأن صواريخ المقاومة"، موضحة أنه عن مصادر فلسطينية أن محطة الكهرباء فى غزة قد تتوقف عن العمل بغضون 72 ساعة بسبب نقص إمدادات الوقود.

وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن التصريحات التى تخرج من الفصائل الفلسطينية تؤكد أنها ما زلت تسير فى مسار واحد، وربما لأول مرة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس تصدر بيانًا مقتضبًا بأن ثأر الأحرار هى معركة مستمرة، وهو ما يشير إلى أن حركة حماس ضمن العملية، ويكشف أن الموقف الفلسطينى موحد تجاه العدوان الإسرائيلى، وأن الرد الفلسطينى يأتى بالتنسيق ما بين الفصائل.

من ناحية أخرى، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى، وانتشرت قوات الاحتلال فى شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر فى رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال والإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها قواته.