القاهرة الإخبارية.. الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان

وقضت المحكمة العليا أمس الخميس بأن إلقاء القبض عليه "باطل وغير قانونى"، كما فاقم احتجازه حالة عدم الاستقرار فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، فى وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتضخمًا قياسيًا وضعف النمو وتأخر تمويل من صندوق النقد الدولى.
وصرح خان لصحيفة إندبندنت البريطانية خلال وجوده فى المحكمة العليا بإسلام آباد "لم يكن لديهم أى مبرر لاعتقالى لقد تم اختطافى يبدو أن هذا قانون الغابة»، وألقى القبض على ما يقرب من ألفى شخص على خلفية أعمال عنف، منذ يوم الثلاثاء عندما قبضت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع على خان فى قضية فساد تتعلق بأراضٍ.
وقُتل ثمانية على الأقل عندما اشتبك أنصاره مع الشرطة وهاجموا منشآت عسكرية وأضرموا النيران فى مبان وأصول أخرى تابعة للدولة، ما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من الجيش لاستعادة النظام، وصرح محاميه فيصل تشودرى للصحفيين بعد الجلسة بأن "المحكمة العليا فى إسلام آباد أفرجت عنه بكفالة لمدة أسبوعين وأمرت أيضا هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بعدم القبض على عمران خان خلال هذه الفترة".
ووصل خان وسط إجراءات أمنية مشددة إلى المحكمة اليوم فيما وقعت اشتباكات بين أنصاره والشرطة فى منطقة أخرى بالعاصمة حيث أُضرمت النيران فى سيارة للشرطة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية، ودخل خان مقر المحكمة محاطًا بالمحامين وقوات الأمن وفقا لما نقلته القناة.
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