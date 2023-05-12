العالم اليوم - المركزي الأوروبي قد يضطر لمواصلة رفع الفائدة لما بعد الصيف

انتم الان تتابعون خبر المركزي الأوروبي قد يضطر لمواصلة رفع الفائدة لما بعد الصيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 06:22 مساءً - يرى رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، أن مقاييس التضخم الأساسي التي تستبعد الطاقة والغذاء لن تتباطأ سريعًا في أوروبا، وهو ما يستوجب الاستمرار في مسار رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو في سبتمبر.

وعلى هامش اجتماعات مجموعة السبع، قال ناغل إن البيانات لا تسمح لنا بالتفكير في تغيير رؤيتنا بأن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضروريًا، وهذا ينطبق أيضًا على ما بعد العطلة الصيفية.

وفي تصريحات سابقة، قال كلاش كنوت رئيس البنك المركزي الهولندي، إن عمليات رفع أسعار الفائدة التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي بدأت تؤتي ثمارها، لكن المزيد سيكون مطلوبا لاحتواء التضخم.

المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة على الودائع إلى 3.25 بالمئة، وأشار "ناجل" إلى أن المركزي الأوروبي قد يضطر إلى الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض ما بعد الصيف.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يخفف فيها المركزي الأوروبي وتيرة رفع الفائدة خلال العام الجاري.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر.

البنك أبقى خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية، مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو، إلا أنه لم يذكر ضرورة الحاجة إلى تطبيق زيادات أخرى.

المركزي أوضح في بيانه أن توقعات التضخم "لا تزال مرتفعة ولوقت طويل جدًا".

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية "لا تزال قوية".