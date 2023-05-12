الاحتلال يستهدف منزلا فى الفاخورة وإصابة فلسطينى جراء القصف الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - استهدف الاحتلال الإسرائيلى منزلاً فى منطقة الفاخورة جنوبى قطاع غزة، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطينى، حسبما أفادت به مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وحذرت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، من أن محطة الكهرباء فى غزة قد تتوقف عن العمل فى غضون 72 ساعة، مؤكدة أن هناك نقص حاد لإمدادات الوقود إلى قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بثًا مباشرًا من قطاع غزة، يوضح تجدد القصف الإسرائيلى على غزة، بعد أصوات انفجارات جراء الغارات الإسرائيلية، مع دوى صافرات الإنذار.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن شن المزيد من الضربات الجوية على غزة، واستهدف ما وصفه بمواقع عسكرية وقاذفات صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامى، بعد أن ساد هدوء لعدة ساعات ليلا، تزامنا مع استمرار محادثات للتوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية.