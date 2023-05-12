العالم اليوم - بلجيكا تقدم مساعدات لأوكرانيا ممولة من ضرائب على أصول روسية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 07:19 مساءً - خصصت الحكومة البلجيكية، الجمعة، مساعدة إضافية لأوكرانيا تناهز قيمتها 100 مليون يورو تم تمويلها بموجب عائدات ضريبية على أصول روسية مجمّدة.

وأوضحت الحكومة أن نصف المساعدات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 92 مليون يورو، ستكون على شكل عربات مصفحة وأسلحة وذخائر، وأن الشحنات الأولى منها يتوقع أن تصل "سريعا جدا".

أما النصف الآخر فسيكون مخصصا للسكان والمدنيين على شكل مساعدات إنسانية ستوزّع في المدن الكبرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبهدف "تعزيز" الحضور الدبلوماسي البلجيكي في المنطقة من خلال إنشاء مركزين دبلوماسيين لبروكسل في مولدافيا وأرمينيا.

وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب على أهمية "مرافقة وحماية" العدد المتزايد من الأوكرانيين الذين يلجأون الى مولدافيا المجاورة.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو: "لكي تنتهي الحرب، يجب أن يكون الهجوم المضاد الذي تخطط له أوكرانيا ناجحا. الدعم الإضافي الذي تقدمه بلجيكا اليوم سيساهم" في ذلك.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قدمت بلجيكا الى أوكرانيا مساعدات إلى أوكرانيا في المجالين العسكري والمدني تناهز قيمتها 300 مليون يورو، بما يشمل تلك التي تم الإعلان عنها الجمعة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس أن الضرائب على فوائد الأصول الروسية المجمدة في بروكسل بلغت حتى تاريخه 625 مليون يورو. وتعتزم بلجيكا الإفادة منها لدعم أوكرانيا في المجالين العسكري والمدني، واستضافة لاجئين أوكرانيين على أراضيها.

وبلجيكا هي من الأبرز بين دول الاتحاد الأوروبي على صعيد حجم الأصول الروسية التي تم تجميدها جراء العقوبات المفروضة في أعقاب حرب أوكرانيا.

ووفق مكتب رئيس الوزراء، تبلغ قيمة الأصول المجمّدة في بلجيكا العائدة للمصرف المركزي الروسي، 180 مليار يورو.

ويدرس الاتحاد الأوروبي الوسائل القانونية التي قد تتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.