القاهرة الإخبارية.. قوات مالى وجنود أجانب أعدموا ما لا يقل عن 500 شخص

وأضافت القناة، أن جنودًا من مالى وعسكريين أجانب هبطوا من طائرات هليكوبتر، وفتحوا النيران على السكان أثناء محاولتهم الفرار فى 27 مارس 2022، وفى حملة أخرى على المدنيين فى الأيام التالية، قُتل مئات آخرون بالرصاص وألقى المهاجمون بجثثهم فى خنادق، وصدر تقرير الأمم المتحدة عن الواقعة بعد تحقيق استمر شهورًا.
فيما قالت جماعات حقوقية، إنها أسوأ الفظائع التى حدثت فى الصراع المُستمر منذ عشر سنوات بين الجماعات الإسلامية والجيش، والذى أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين
وقال سيف ماجانجو، المُتحدث الإقليمى باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هوية الرجال البيض لم تتضح، لكن دولًا غربية أثارت مخاوف حول أنشطة مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة فى مالى منذ أواخر 2021، بما فى ذلك مزاعم حول دورها فى قتل المدنيين فى مورا.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان "هذه نتائج مقلقة للغاية"، مُضيفًا أن الأفعال ربما ترقى إلى درجة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
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