القاهرة الإخبارية.. تفاصيل قصف الطائرات الإسرائيلية حى النصر غرب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبوشمسية، مُراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، إن هناك استهدافًا من طائرات إسرائيلية لعدة مناطق سكنية غرب قطاع غزة، تأتى الغارات ردًا على استهداف صواريخ المقاومة الفلسطينية لمبانٍ سكنية وصلت مداها إلى جبال القدس غربًا، موضحة أن الجيش الإسرائيلى فى بيان صادر عنه، أعلن أنه هناك سلسلة من الغارات كان ينوى تنفيذها ردًا على استهدافات المقاومة، وأن الجيش الإسرائيلى لن يتوقف بالرد على صواريخ المقاومة التى تنطلق من قطاع غزة.





وأوضحت "أبو شمسية"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت مسؤوليتها عن استهداف محطة لآليات عسكرية بالقرب من مستوطنات غلاف غزة، فيما رد جيش الاحتلال على تصريحات المقاومة الفلسطينية، بأنه "لا يوجد أى استهدافات لأى آليات عسكرية"، وأنه بحسب مصادر، هناك اتصالات بين الجانب المصرى والحكومة الإسرائيلية تقول: "إذا لم تتوقف حكومة الكيان عن العدوان على قطاع غزة فى مدة أقصاها صباح الغد، فإن حركة حماس سوف تتدخل فى الرد على غارات الكيان الصهيونى بشكل مستمر ودون توقف". وذكرت أن القصف الإسرائيلى على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون، وحى النصر غرب مدينة غزة، أدت إلى العديد من الجرحى، من ناحية أخرى، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المُشددة التى فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب ومداخل البلدة القديمة بالقدس المُحتلة، وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى. وانتشرت قوات الاحتلال فى شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر فى رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال والإجراءات العسكرية المًشددة التى فرضتها قواته.

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