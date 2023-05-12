العالم اليوم - نتنياهو يدرس مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 09:22 مساءً - كشفت مصادر إسرايلية، أن مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة.

وقالت المصادر إن المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأوضحت أن المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسعت مصر مؤخرا عبر جهود وساطة لوقف القصف المتبادل.

وقال مسؤولان من حركة الجهاد الإسلامي ودبلوماسي أجنبي لـ"رويترز"، إن القاهرة استضافت محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية بالحركة، الخميس، في إطار جهود وساطة لإنهاء القتال.

لكن إسرائيل أعلنت في وقت سابق من الجمعة أنها ستوقف محادثات التهدئة.

ولاحقا استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي المقابل انطلقت رشقات جديدة من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة وحتى قرب تل أبيب.

وأدى التصعيد الذي بدأ الثلاثاء إلى مقتل 33 فلسطينيا في قطاع غزة، وإسرائيلي واحد.