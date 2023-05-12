إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن مسيرة انطلقت من وسط المخيم نصرة لقطاع غزة ضد عدوان الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحى مباشرة على الشبان، ما أدى لإصابة شاب برصاص الاحتلال فى البطن ووصفت حالته بالخطيرة، وآخر بالقدم.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، نتيجة استنشاق الغاز السام، الذى أطلقته قوات الاحتلال بكثافة باتجاه منازل المواطنين.