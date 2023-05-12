الدفاع المدنى الفلسطينى للقاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف منازل المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بصل" فى حديثه لشاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مناطق قطاع غزة، كما أنه يجب أن تدخل معدات الدفاع المدنى قطاع غزة حتى ننتشل الشهداء من تحت الأنقاض.
وذكر أن 2.2 مليون مواطن فلسطينى فى غزة يتعرضون للموت إثر القصف الإسرائيلى، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلى يقصف المبانى السكنية فى غزة بصواريخ حديثة، مشيرًا إلى أننا أمام كارثة حقيقية يتعرض لها القطاع المدنى نتيجة نقص الإمكانات، وسيتم تهجير بعض المواطنين الفلسطينيين أصحاب الشقق السكنية التى يستهدفها الطيران الإسرائيلى.
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