22 مايو.. انعقاد القمة الكورية الأوروبية فى سول

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "دانا سبينانت"- فى مؤتمر صحفى، فى بروكسل، اليوم الجمعة- إن رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ستزور كوريا الجنوبية، بعد حضور اجتماع القمة لمجموعة السبع فى "هيروشيما" باليابان، حيث ستلتقى بالرئيس "يون سيوك-يول"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان مختلف المواضيع، بما فى ذلك الأمن والاستجابة لتغير المناخ والتعاون التجارى، لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات بمناسبة الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى.

كما من المتوقع أن يطلب الاتحاد الأوروبى، الذى يقود سياسات تحييد الكربون فى المجتمع الدولى، من كوريا الجنوبية الاستثمار بنشاط فى الصناعات الصديقة للبيئة والمشاركة فى الاستجابة لتغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع مناقشة دعم إعادة إعمار أوكرانيا وتدابير تشديد العقوبات ضد روسيا.

ومن المتوقع أيضا أن يؤكد الجانبان مجددا على التضامن بين الجانبين فيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية وحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، حيث يقود الاتحاد الأوروبى عملية تبنى قرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية كل عام، وقد شاركت كوريا الجنوبية فى رعاية القرار فى هذا العام.