ضبط شخصين في الأردن يمارسان طب وتجميل الأسنان بمركبة متنقلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 12 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- تمكنت كوادر قسم صحة الفم والأسنان في مديرية صحة محافظة الزرقاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة مساء اليوم الخميس من ضبط شخصين غير أردنيين يحملان جنسية عربية، يقومان بممارسة طب وتجميل الأسنان بمركبة متنقلة.

وبين مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كوادر قسم صحة الفم والأسنان بالمديرية، واثر ورود معلومات تفيد بوجود شخصين غير أردنيين يقومان بممارسة طب وتجميل الأسنان بمركبة متنقلة " بكب"، قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بالتحري ومراقبة هذين الشخصين وضبطهما بممارسة أعمالهما غير القانونية على عدد من المواطنين .

وأردف الدكتور عبد الفتاح، أن الشخصين اللذين تم ضبطهما لا يحملان شهادات طب وغير مؤهلين ولا يحوزان أية تراخيص تخولهما ممارسة أية أعمال تجميل للأسنان، حيث تم ضبط الشخصين والتحفظ عليهما، وحجز المركبة وما تحتويه من معدات وأدوات للقيام بأعمالهما غير المشروعة، مشيراَ أنه سيتم تحويلهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة جراء ممارساتهما التي شكلت خطورة على صحة وسلامة المواطنين .

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