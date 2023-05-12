المستشار أولاف شولتز يشارك فى قمة مجموعة السبع بهيروشيما

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة الألمانية -فى بيان اليوم الجمعة- أن محادثات رؤساء الدول وحكومات مجموعة السبع ستركز على الوضع فى أوكرانيا والاقتصاد العالمى والسياسة الخارجية والأمنية والمرونة الاقتصادية والأمن والجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة وحماية المناخ، وأنها ستكون فرصة لإجراء محادثات ثنائية بين رؤساء الدول والحكومات على هامش القمة.

وأشار البيان، إلى أنه عقب قمة مجموعة السبع، سيزور المستشار الاتحادى كوريا الجنوبية فى 21 مايو، وسيبحث مع الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، القضايا الجيوسياسية والإقليمية والعالمية.

وفى سياق آخر، أرسل المستشار الألمانى أولاف شولتز اليوم، برقية عزاء إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى

وقال شولتز - فى البرقية وفقا لبيان الحكومة الألمانية - "بتعاطف وحزن علمت بالفيضانات المدمرة المتكررة فى بلدكم"، مضيفا "أبعث بأحر التعازى إلى أسر الضحايا وجميع الذين فقدوا منازلهم وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة خليجية تشمل الرياض والدوحة، وستبحث مع مسئزلى الدولتين الأزمات فى الشرق الأوسط والطاقة.